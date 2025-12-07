Şener Üşümezsoy büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu: Marmara'da risk yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği.

6 Şubat Kahramanmaraş, 1999 Gölcük, 2011 Ekim Van depremleri, bu gerçeği en acımasız yoluyla hatırlatmıştı.

Afet, 2025'te de özellikle Karabük ve Balıkesir'de yıkıcı etkilerin yaşanmadığı sarsıntılarla tekrar gündeme geliyor.

MARMARA İÇİN RİSKLİ HATTI ANLATTI

Sıkça sorulan "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusuna ise bir yanıt aranıyor.

Deprem analiz ve tahminleriyle sıkça adını duyuran Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son değerlendirmelerini Sözcü Tv'ye anlattı.

Canlı yayında aktif fay hatlarına dair değerlendirmelerini paylaşan Şener Üşümezsoy, harita üzerinde Marmara için 'riskli' hattı anlattı.

"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM RİSKİ YOK"

Üşümezsoy yüreklere su serpecek şu cümleleri kurdu:

Kırılan bir fay tekrar kırılmaz; bu önemli bir ilkedir. Dolayısıyla Marmara'da kırılacak hat kalmadı.



Benim yıllardır söylediğim çok basit; Marmara'da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydı ve o da kırıldı. İstanbul'un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.

"MEDYA YILLARDIR 6,5 DEPREM OLACAK DEDİ AMA ORADA STRES YOK"

Adalar fayı üzerinde Yalova-Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattına dikkat çeken Üşümezsoy, burada büyük bir depremi tetikleyecek stres birikiminin bulunmadığını kaydetti:

99 depreminden sonra Yalova–Esenköy–Çınarcık hattında bir stres birikimi olduğu söyleniyor ama ben orada fayın deprem üretebilecek birikmiş enerjisi olmadığını söylüyorum.



Fayın boyuna bakarsanız; maksimum 6,5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi vardır. Ama enerji yoksa deprem de olmaz. O bölgedeki enerjiyi 1894 depremi tüketti.



Medya yıllardır '6,5'luk deprem olacak' diye yazdı ama ben 25 yıldır orada stres olmadığını anlatıyorum.

"MARMARA'NIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KIRILMIŞTIR"

Esenköy'den Bozburun'a doğru bir fay hattı var; ama Adalar'a giden bir fay yok. Bu nedenle Adalar depremi söylemi doğru değil.



Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar deniz içinde bir fay var. Marmara'da risk oluşturan tek aktif fayın bu olduğunu söyledim. 23 Nisan'da kırılan fay da yine bu segmentti. Hep aynı şeyi anlattım; Marmara'nın büyük bölümü kırılmıştır, sadece bu küçük bölüm kalmıştı.

"BÜYÜKÇEKMECE-AVCILAR- YEŞİLKÖY FAYI ÖLÜ FAYDIR"

2019'da Silivri açıklarındaki fay da kırıldı. İnsanlar Adalar fayının kırılacağını söylerken ben haritada yalnızca kırmızıyla bu küçük segmenti işaret ediyordum. Çünkü başka aktif bir fay yok.



Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzanan ikinci bir fay yok. O fay ölü faydır. Bunu 2005'ten beri kitaplarımda yazıyorum.

"YALOVA-ÇINARCIK-ESENKÖY KESİMİ KIRILDI"