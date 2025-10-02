Şener Üşümezsoy canlı yayında sinirlendi: Beni çıldırtıyorsunuz

İstanbul ve çevre illeri sarsan deprem...

Tekirdağ'da meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası İstanbul'da birçok vatandaş büyük panik yaşadı.

UZMANLAR GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRDİ

Birçok ilden hissedilen deprem sonrası deprem uzmanları canlı yayınlara katılarak görüş bildirdiler.

Uzmanlara bu depremin beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin habercisi mi? sorusu da yöneltildi.

ÜŞÜMEZSOY CANLI YAYINDA SİNİRLENDİ

Son dönemde doğru öngörüleriyle ön plana çıkan Deprem Uzmanı Prof. Dr.Şener Üşümezsoy ise depremi 23 Nisan'da söylediğini ifade etti.

Habertürk canlı yayınında depremi değerlendiren Üşümezsoy, spikerin sorusuna bir anda sinirlendi.

"BENİ ÇILDIRTIYORSUNUZ"

Spikerin "Bundan başka bir kırılma bekliyor musunuz? O fayın tamamen kırıldığını söyleyebiliyor muyuz?" sorusuna sert yanıt veren Üşümezsoy, "Beni çıldırtıyorsunuz, bu büyük deprem değil" ifadelerini kullandı.

"BU BÜYÜK BİR DEPREME GİTMEZ"

Şener Üşümezsoy açıklamalarında şunları kaydetti:

Hayır, o fay tekrar söylüyorum, 1912'de kırılan fay o öbür taraftaki. Ama Silivri çukurunda kırılmayan bir kesim var. Türkçe konuşuyorum ya. Beni çıldırtıyorsunuz. Yani 10 kilometrelik bir kesim var Silivri çukurunda, 6.2'lik yapar. O kırılmadı. 6.2'lik Silivri ile Kumburgaz arasında kırıldı. Ama oradan sonra İstanbul'a doğru giden, Avcılar'a doğru giden yok. İstanbul'da yok ama Silivri'de var dediğim zaman herkes dedi ki hani deprem bitmişti. İşte Silivri'deki ayrı, İstanbul'daki ayrı ama o daha büyük bir depreme gitmez.