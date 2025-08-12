Şener Üşümezsoy: İstanbul en rahat uyuyacağım şehir

Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik deprem, herkesi korkttu.

Depremden iki hafta önce verdiği röportajda Balıkesir'e dikkati çeken ve haklı çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yeni bir röportaj daha verdi.

Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı yerin İstanbul olduğunu söyleyen Üşümezsoy, Show Haber'e konuştu.

"100 YIL KIRILMAZ"

Prof. Dr. Üşümezsoy, "100 yıl kırılmaz görünüyor" diye belirterek Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı şehrin İstanbul olduğunu açıkladı.

"SİMAV'DAKİ DEPREMLERDEN DOLAYI OLUŞAN HİKAYEYİ ORTAYA KOYMUŞTUM"

Prof. Dr.Üşümezsoy, "Kırılmayan kesim Sındırgı'ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor.

Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum." dedi.