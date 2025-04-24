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Haber Merkezi

Türkiye gündeminde ilk sırada deprem var.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra artçılar devam ediyor.

250'nin üzerinde artçı yaşanırken panik havası sürüyor.

TV kanallarında da bilim insanları bu konuyu değerlendiriyor.

Bu alanda bilim insanlarının ihtilafa düşmesi de ayrı bir tartışma konusu olurken hocalar arasında atışma da devam ediyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu.

Üşümezsoy burada "Acaba hangi veriye dayanarak konuşuyor, bilimsel çalışması bile yok" diyen Celal Şengör'e cevap verdi.

"BU PAZULARI BALYOZ SALLAYARAK YAPTIM"

Pazularını gösteren Üşümezsoy şöyle konuştu:

"Milim milim bunları çalışarak ortaya çıkarttım. Ben kayalardaki deformasyonu arazide gördüm.

Ben bu pazuları çekiç ve balyoz sallayarak, arazide fayları kırarak yaptım. Türkiye'deki Istrancaları Kazdağlarını Yunanistan'daki dağları dolaştım, fayları inceledim."