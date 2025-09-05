Şener Üşümezsoy'dan İstanbul açıklaması: Silivri'yi işaret etti

Yaptığı tahminlerle gündem olan Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un son açıklaması korkuttu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Üşümezsoy, riskin Adalar Fayı’nda değil, Silivri çukurunda yer alan fayda yoğunlaştığını söyledi.

"ASIL TEHDİT SİLİVRİ CİVARINDAKİ FAYDIR"

Prof. Üşümezsoy, uzun yıllardır tartışılan Adalar Fayı hakkında "Bütün İstanbul’u yıkacak dedikleri fay aslında ölü bir fay hattıdır." ifadesini kullandı.

Deprem tehlikesinin Adalar’dan değil, farklı bir bölgeden geldiğini söyledi.

"20 yıldır söylüyorum, İstanbul’u asıl tehdit eden yer Silivri civarındaki faydır." diyerek, görüşünü tekrar dile getirdi.

"YALOVA-ÇINARCIK HATTI BOYUNCA GİDİYOR"

17 Ağustos 1999 depreminden sonra Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar'dan geçtiği yönündeki iddialara karşı çıktığını belirten bilim insanı, fay hattının asıl olarak Yalova-Çınarcık hattı boyunca uzandığını söyledi.

Üşümezsoy, "Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor." diyerek, bu görüşünü yıllardır savunduğunu vurguladı.

"BÜYÜKLÜĞÜ 6.5'İ GEÇMEZ"

Daha önce de Marmara’daki deprem riskinin söylendiği gibi büyük olmayacağını belirten Üşümezsoy, "Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var.

Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı." dedi.