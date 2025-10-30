Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul'ın Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının beyanları, kamera görüntülerinden tespitler ve polis ekiplerinin iz takibine göre saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık, aralarında 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 13 şüpheliyi nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si çocuk 9'u tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CİNAYETİN AZMETTİRİCİSİ RUSYA'DA YAKALANDI

Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cinayetin azmettirici olduğu belirtilen 'Alican Çakır' kod adlı Ali Gulmalizada, Rusya’nın Moskova şehrinde yakalandı.

CİNAYETTE KULLANILAN SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE YARALANMALAR TESPİT EDİLDİ

