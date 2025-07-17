Sevda Türküsev'den Ayşe Tokyaz cinayeti hakkında: İdam istiyorum

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Türkiye'nin konuştuğu vahşi cinayet...

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kayıp başvurusu yaptı.

Başlatılan soruşturmada Tokyaz'ın öldürüldüğü belirlendi...

Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.

İncelemelerin ardından Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyduğu tespit edilen eski polis Memuru Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay gündemdeki yerini korurken Sevda Türküsev, Ensonhaber YouTube kanalındaki programının yeni bölümünde bu konuya değindi.

İdam istediğini söyleyen Türküsev, şöyle konuştu:

İDAM İSTİYORUM"

Ben bu adamın yaşamasını istemiyorum. Ben idam istiyorum. Kanıtlanmış, görüntüyle kanıtlanmış, itiraf edilmiş... İdam istiyorum ben. Ben bu adamın yaşamasını helal etmiyorum. Benim vergilerimle o cezaevinde içtiği bir damla su haram zıkkım olsun. Bunlara ben idam istiyorum aynı şekilde.



Böyle hunharca işlenen ve özellikle yine kanıtlanmış çünkü iftiraya açık olan olaylar var. Taciz, tecavüz bunları yaşatmayacaksın. Ne işi var benim cezaevimde. Bak o cezaevinin en köhne taşına bile layık değil.

"İMANLI BİR İNSAN BUNU NASIL YAPAR"

Bu konuda da inşallah bir şey olur ama dediğim gibi sınırları çok iyi. Kamera kayıtlarıyla belirlenmiş, itiraf edilmiş, açık yani. Niye yaşıyor kardeşim? Bir de varya insan hakkı. Ya oğlum, kardeşim, bacım...



İnsan olsa bunu yapmaz zaten. İnsanlıktan çıkmış hatta hayvan bile değil. Hayvan avına gidiyor, doğum yapan ceylanı görünce geri çekiliyor. Yavru ceylanı yemiyor. Hayvandan beter bunlar, neyin insan hakkı? Bir adının soyadının olması demek onun hala insan olduğunu göstermiyor. İnsanoğlu sıfır bilgi, sıfır cesaret, full imanla doğar.



Bu adamda kötü bir cesaret oluşmuş, bilgi desen iman gitmiş. Bu adam imanlı falan değil, bana kimse demesin. İmanlı bir insan bunu yapar mı? Başlatmayın insan haklarınıza kardeşim. Adam gidecek kızı öldürecek, parçalara ayıracak, bavula koyacak sen benim karşıma gelip insan hakkı diyeceksin.

"TÜKÜREYİM ÖYLE İNSANLIĞA"