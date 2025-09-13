Sevda Türküsev konuştu, rekorlar geldi: 23 milyonun üzerinde izlendi

Ensonhaber, gündem belirlemeye devam ediyor...

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, içerikleriyle milyonlara ulaşmayı sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

VİDEO REKOR KIRDI

Geçtiğimiz günlerde Ensonhaber YouTube kanalında Sevda Türküsev'in gündemi yorumladığı bölüm, günlerdir zirvede yer alıyor.

İstanbul'da genç bir kız, açık kıyafetleri nedeniyle kendisini uyaran bir kadınla kavga etmişti.

TARTIŞMA YARATAN VİDEOYU YORUMLADI

"Çoluğumuz çocuğumuz var" tepkisiyle genç kızla kavga eden kadının o anları kameralara yansırken Sevda Türküsev, yaptığı yorumlarla milyonların sesi oldu.

Sevda Türküsev, ahlaki bir zafiyet yaşandığını dile getirirken "Ben senin poponu, göğüslerini, kıvrımlarını görmek zorunda mıyım?" ifadelerini kullandı.

"DONLA SOKAĞA ÇIKMIŞ"

Açık giyimi eleştiren Türküsev, şu ifadeleri kullandı:

Bahçelievler'deki kızın üstünde kıyafet yoktu. Donla sokağa çıkmış. İnce ip askılı atlet, üzerinde erkeklerin giydiği şortun daha kısası... Ayağa kalktığı zaman bir donla sokakta yürüyor. Kadının biri de müdahale ediyor. Biraz haddini aşıyor, o ayrı bir konu... İnsan bunu ancak kocasının yanında giyer. İnsan bunu belki kız arkadaşının yanında, biz onun yanında bile giymeyiz. İnsan bunu babasının yanında zaten hiç giyemez.

"DONU KIYAFET DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Bu nasıl bir utanmazlık, bu nasıl bir arlanmazlık. Yatak kıyafetini sokakta giymeye çekinmeyecek bir ahlaki zafiyet söz konusu. Ben senin poponu, göğüslerini, kıvrımlarını görmek zorunda mıyım? Midemiz bulanıyor artık. Kadın olarak bulanıyor. Erkekler kadın eti görmekten bıktı. Bu kıyafet değil teşhircilik. Bu caddede de olmamalı, Nişantaşı'nda da olmamalı. Siz bu millete, donu 'kıyafet' diye yutturmaya çalışıyorsunuz. Ama öbür taraftan tesettürlü kadınları yobaz, gerici diye topluma pompalamaya çalışıyorsunuz. Hangisi etik?

23 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENDİ

Sevda Türküsev'in gündem yaratan bu sözleri, sadece TikTok'ta 23 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ

Son dakika haberleri, gündem yaratan açıklamalar ve farklı içeriklerin bir arada bulunduğu sosyal medya platformalarımızı takip etmeyi unutmayın...

INSTAGRAM HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YOUTUBE HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TİKTOK HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ