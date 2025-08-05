Sevda Türküsev: Laiklik kadınların çıplak gezmek özgürlüğü müdür?

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Diyanet'in son hutbesi ve CHP'nin tepkisi gündemde...

Kadınların giydiği kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

DİYANET'İN HUTBESİ CHP'Yİ KIZDIRDI

Hutbeye ilk tepki CHP'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Kadınları hedef gösteriyor. Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez. Bu ülkenin kadınları karanlık dayatma ve Diyanet fetvalarına sığmaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ensonhaber YouTube kanalında değerlendirmeleri ile ses getiren Sevda Türküsev, son programda bu konuyu ele aldı.

Nazlıaka'nın söz konusu paylaşımından "Diyanet, son hutbesiyle kadınların yaşam tarzına saldırıyor. Giydiğimiz kıyafet, bedenimiz, tercihlerimiz, hayatımız bize ait! Laiklik kırmızı çizgimizdir." kısmını hatırlatan Türküsev şunları söyledi:

"DOĞRU AMA ORTADA KIYAFET YOK"

"Evet doğru, giydiğimiz kıyafet bize aittir. Fakat ortada bir kıyafet yok Aylin Hanım. Burada sorun kadınların neredeyse anadan üryan çamaşırla, bikiniyle, mayoyla yani plaj kıyafetleriyle sokaklara çıkması söz konusu.

Bir kadın bir pantolon giydi de kim 'bu pantolon bol, şöyle böyle' dedi?

"RAHİPLER DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR"

Diyanetin hutbesi insani bir şey. Rahipler de rahibeler de aynı şeyi söylüyor. Gidin kiliseye onlar da aynı şeyi söylüyor.

Kimse kimsenin yatak odasına karışmıyor. Ama malum kesim öyle bir algı yaratmaya çalışıyor ki bir de üzerine 'laiklik kırmızı çizgimizdir!'

"LAİKLİK KADINLARIN ÇIPLAK GEZME ÖZGÜRLÜĞÜ MÜDÜR"

Pardon! Laiklik kadınların çıplak gezme özgürülüğü müdür? Laiklik plaj kıyafeti ile dolaşma özgürlüğü müdür? Laiklik kadınların çamaşır giymeden tüm vücut hatları ve mahrem çizgileri belli olacak şekilde sokaklarda dolaşma özgürlüğü müdür? Hayır laiklik böyle bir şey değildir!

Sonra diyorsunuz ki 'insanlar laiklik konusunda bu kadar tepkililer?"