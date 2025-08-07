Sevda Türküsev'den Berrin Sönmez'e: Başını kapatırken de farklı bir şuurla kapatmışsın

SEVDA TÜRKÜSEV'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Diyanet'in son hutbesinde yer alan "giyinik çıplaklık" çıkışı gündemde.

Bu hutbeye tepki olarak başörtüsünü çıkarma kararı alan Berrin Sönmez ise farklı bir gündem.

Başörtüsünü çıkartan Sönmez, bir canlı yayına katılarak ilk kez başörtüsüz şekilde kamuoyu önüne çıktı.

Ensonhaber YouTube kanalında değerlendirmeleri büyük yankı uyandıran Sevda Türküsev de son programda bu konuya değindi.

"CANI BAŞINI AÇMAK İSTEMİŞ"

Sönmez için "Onun canı başını açmak istemiş, kendine sebep arıyor." ifadelerini kullanan Türküsev, Sönmez'in başörtüsü takarken de "şuursuzlukla" taktığını söyledi.

Türküsev, yaşanan olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Diyor ki bak, 'yaradanımla bir anlaşma yaptım.' Kardeşim, sen yaradanınla bir anlaşma yaptıysan zaten söylediklerinle çelişiyorsun.

Sen 'anlaşma yaptın' diye kafana göre Diyanet bir hutbe verdi diye 'İsyan ediyorum, varın benim farkıma. Ben de buna tepki olarak başımı açıyorum' diyemezsin.

"BİR MÜSLÜMAN BU HUTBEDEN NİYE RAHATSIZ OLUR"

Çok tehlikeli. Burada ana fikir şu: Diyanetin bu hutbesinden bir Müslüman niye rahatsız olur? Hele ki tesettürlü bir bayan niye rahatsız olur ve buna tepki vermek için neden başını açar?

"DAĞ BAŞINDA BİR KULÜBEDE Mİ YAŞIYORSUNUZ"

Gerçekten bu düşüncedeki insanların Türkiye'de nerede yaşadıklarını çok merak ediyorum. Siz dağ başında bir kulübede mi yaşıyorsunuz? Türkiye'de kadınların örtünmesinin zorunlu hale geleceğini nasıl düşünüyorsunuz?

"KAPATIRKEN DE FARKLI BİR ŞUURLA KAPATMIŞSIN"

Kadınları biz edepli giydiremiyoruz zorla başını mı kapatacaklar? Diyanet'in hutbesini bir Müslüman olarak bu şekilde algılayıp ve Allah'la yapmış olduğun bir anlaşmayı Diyanet'in verdiği hutbe yüzünden bozuyorsan senin o zaman şuur sorunun var. Sen başını kapatırken de farklı bir şuursuzlukla kapatmışsın."

