Sevda Türküsev'den Gülben Ergen'e: Aileler bu acıyla kavrulurken göbek attılar

Türkiye, son günlerde okullarda yaşanan saldırı olayları ile sarsıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki öğrenci kendi okullarına düzenledikleri silahlı saldırılar ile büyük bir faciaya yol açtı.

Yaşanan olayların yankıları sürerken bazı sanatçıların programlarını iptal etmemesi ya da ertelememesi tartışmalara yol açtı.

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler ile adından söz ettiren Sevda Türküsev, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanatçıların, toplumun acısını sahiplenen insanlar olmaktan uzak olduğunu söyleyen Türküsev, açıklamasında şunları söyledi:

"AİLELER BU ACIYLA KAVRULURKEN SAHNEDE GÖBEK ATTILAR"

"Gülben Ergen, Müjdat Gezen, Perran Kutman her biri ayrı ayrı bu topluma insanlık dersi verip, duyar kasan tipler. Bizi beğenmiyorlar ama onların duyarsızlığının da, vicdansızlığının da bütün Türkiye gördü.

Çocuklar gülsün diye habire karşımıza çıkan, canı istediği olayları alıp, çocuklar kadınlar diye bağıran Gülben Ergen, bayan otorite ve zırzırı arkadaşları diyelim. Çocuklar ölürken, çocuklar yoğun bakımda canıyla uğraşırken, aileler bu acıyla kavrulurken, hiç rahatsız olmadan sahnede göbek attılar.

8 çocuk, yavru, bir kahraman öğretmen, şehit olmuş. Ülkede böyle vahim bir olay yaşanmış. Ülke şokta ve yasta. Ertelemediler. Sorsan perde kapanmaz diyecekler. Klasik müzik konseri değil, söyleşi değil, akademik bir panel değil. Acı karşısında sizin kapanmayan perdenize, sanatınıza emi? Yazıklar olsun be!

"GERÇEKTEN İNSAN İNANAMIYOR"

O perde insanlığınızın ve vicdanınızın üstüne örtmüş oldu aslında. O da yetmiyormuş gibi, gösteri sonrası hepsi çok mutlu, şen, şakrak, ay en coşkulu olanlar da Gülben Ergen ve eski kocası Mustafa Erdoğan. Alice Harikalar diyarında, kıvamında. Yine oynayarak, kahkahalarla röportaj verdiler ya. Gerçekten insan inanamıyor.

Hadi perdenizi kapatmadınız da, bari ülkede böyle bir şey olmuşken, biraz ciddi ve duyarlı bir hal takılsaydınız. İnsan böyle bir olayın akşamında, böyle bir hal ile röportaj vermeye utanır be. Ben utandım. Diyeceğim ama ben niye utanayım? Ama tabii ki şu da var. Belki de hayatlarında çok nadir de olsa, gerçekten oldukları gibi davrandılar desek yanlış olmaz. Belki de teşekkür etmeliyiz.

Bize duyar katanların aslında işlerine geldiği zaman, duyar, işlerine gelmedikleri zaman duymaz, hatta üç maymunu oynadıklarını göstermiş oldular. Tabii görebilenlere. Bakın bu sanat falan değil. Acıya karşı yapılan saygısızlıktır. Sekülerizmin, modernliğin arkasına gizlenen kibirli duyarsızlığıdır. Bir de üstüne topluma modern yaşam ve aydınlanma maskesi altında bu duyarsızlığı ve saygısızlığı sanat adı altında sunmaktır, normalleştirmektir.

"CANIN İSTEDİĞİNE YAS İSTEMEDİĞİBİ YAŞ"

Konuya ilişkin daha sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Türküsev, "Berkin Elvan için "acımız var yasımız var" diyerek show programını iptal eden Gülben Ergen; Yaptığı açıklamada sekiz çocuk ve bir öğretmenin ölümüne verdiği cevapla ne kadar duyarsız olduğunu bir kez daha göstermiş oldu!

Canının istediğine “yas”istemediğini “yaş mı ilan edildi” Şifre standart vicdan!" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN'DEN YANIT GELDİ

Öte yandan şarkıcı Gülben Ergen, bu paylaşımın altına yaptığı yorum ile Türküsev'e yanıt verdi.

Tepkilerin odağındaki sarkıcı, "Sana biri şarkıcılık falan mı teklif etse rahatlasak?" dedi.