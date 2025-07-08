Sevda Türküsev'den toplumun ahlakını tehlikeye atanlar için çarpıcı öneri

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Umuma açık alanlarda ahlak kurallarını hiçe sayan sorumsuzların iğrenç görüntüleri, sık sık gündeme geliyor.

Son vaka ise İstanbul Bakırköy’deki Florya Atatürk Ormanı’nda yaşandı.

Ağaçlık alanda cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen iki kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayıldı.

ORMANDA CİNSEL İLİŞKİ SKANDALI

Büyük tepkiye neden olan görüntülerden sonra ahlaksız çift, gözaltına alındı.

Olay gündemdeki yerini korurken Sevda Türküsev, Ensonhaber YouTube kanalındaki programının yeni bölümünde bu konuya değindi.

Yaşananların rezillik boyutuna dikkat çeken Türküsev, dikkat çekici bir öneriyi de gündeme getirdi.

Umuma açık alanda cinsel ilişkiye girmenin bir hastalık olduğuna dikkat çeken Türküsev, eylemin suç teşkil etmiyorsa bile faillerin cezaevi yerine en azından hastaneye gönderilerek tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

"HAPİSHANE İÇİN UYGUN KANUN MADDEMİZ YOKSA HASTANEYE YOLLAYACAKSINIZ"

Türküsev, şöyle konuştu:

"Ben buradan savcılara sesleniyorum. Gözaltına alınıp ifadeleri alınıp serbest bırakılmışlar. Hayır bunları serbest bırakmayacaksınız. Hapishaneye yollayacak kanun maddemiz yoksa, uygun değilse hastaneye yollayacaksınız.

Zaten ahlaklı bir insan bunu yapmaz, imanlı bir insan bunu yapmaz, imansız olup ahlaklı olan bir insan bunu yapmaz…

"BUNU ANCAK HASTA BİR İNSAN YAPAR"

Bunu ancak hasta bir insan yapar. Narsist, psikopat, bütün benliğini kaybetmiş ya da bir maddenin etkisinde olması lazım, ne olduğunu bilmiyorum.

Fakat benim burada dikkatimi çeken savcılarımız bunları gözaltına aldı, ondan sonra bıraktı evlerine gittiler. Bunlar gözaltına alınırken kafalarını yüzlerini kapatıyorlar.

"BUNLARIN YÜZÜNÜ EĞDİRMEYECEKSİN, GÖSTERECEKSİN!"

Siz insanoğlunun en mahrem hareketini elalemin içinde ormanda yapmaya utanmıyorsunuz, yakalanınca yüzünüz görünmesin diye yüzünüzü öne eğiyorsunuz? Bunların yüzünü eğdirmeyeceksin! Göstereceksin!

Bu konularda bunları serbest bırakabilirsiniz kanuna göre ama hastaneye yollamanız lazım. Bu diğer suçlar için de geçerli.

Mesela hasta raporu var, sana bana herkese küfrediyor. Benim de başıma geliyor bunlar çok. Bunları gözaltına alıyorsunuz, 3-5 gün yatıyor ama bunlar aynı zamanda hasta. Bunları hastaneye yolla.

"DEVLETİN CEZAEVİ KIVAMINDA HASTANELER YAPMASI LAZIM"

Bana göre devlet cezaevinden çok bu unsuru oluşturmayan ama sağlık unsuru oluşturan kişiler için cezaevi kıvamında daha fazla hastaneler yapması lazım.

Alkollü araba kullananlar… Bunları neden rehabilitasyondan geçirmiyorsunuz? Alkollü araba kullananalar toplumun hayatını tehlikeye atıyor. E bunlar da milletin ahlakını tehlikeye atıyor. Senin bu ahlakı tehlikeye atan kişiyi terbiye etmen lazım.

Bunlarda ahlak yok, terbiye yok, şuur gitmiş… Hiçbir değer yargısı yok. Bunlar ya bir madde kullanıyor onun tedavi edilmesi lazım ya da madde kullanmıyorsa bunlar hasta! O sağlıklıysa sen-ben neyiz o zaman?

"BUGÜN ORMANDA YAPAN YARIN EMİRGAN SAHİLDE YAPAR"

Bazı suçlar aynı zamanda hastalık. Biz bunu gözden kaçırıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki niye bunlar çoğalıyor. E bunlar bugün ormanda yaparsa yarın gidip Emirgan sahilinde de yapacak.

Deve kuşu gibi gözaltına alınınca kafalarını gömüyorlar. En mahrem yerlerinizi millet gördü. En kötüsü de ben hepsinin ailesini itham etmiyorum tabii ama gerçekten nasıl bir ortamda büyümüşler, nasıl bir ailede büyümüşler? Hiç mi edep terbiye almamışlar? Bir sınır olması lazım ama dediğim gibi yok."