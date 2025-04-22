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Haber Merkezi

İstanbul Fatih'teki korkunç cinayetin yankıları sürüyor.

Oyuncu Sevil Akdağ'ın arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde birlikte dışarıda alkol alan iki arkadaş, akşam saatlerinde Kırav’ın evine geçti.

Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı defalarca bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli Sevil Akdağ, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.

30'UN ÜZERİNDE BIÇAK DARBESİ

Olay yerinde yapılan incelemede, Elif Kırav’ın vücudunda kafa, göğüs, sırt ve boyun bölgelerinde 30’un üzerinde bıçak darbesi tespit edildi. Evde boğuşmaya bağlı dağınıklık ve duvarlarda kan izleri bulundu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde, Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı.

İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

"TELEVİZYON" İDDİASI ŞAŞIRTTI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı başlatan konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı.

Evde alkol alıp, dans ederken Sevil Akdağ'ın evdeki televizyonu yere düşürdüğü, buna da ev sahibi olan Elif Kırav'ın tepki gösterdiği iddia edildi.

Bu tepki üzerine başlayan kavga, korkunç bir cinayetle son buldu.