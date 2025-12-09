'Showbahis' operasyonu: 2 milyar TL’lik yasa dışı bahis ağına darbe

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet güçleri, yasa dışı bahis ve kara parayla mücadelesini sürdürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'showbahis.com' adlı yasa dışı bahis sitesinin hareketleri incelendi.

MASAK HAKSIZ KAZANCI BELİRLEDİ

MASAK analizleri doğrultusunda, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İncelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

HİYERARŞİK SUÇ ÖRGÜTÜ KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve onların talimatları doğrultusunda hareket eden 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı kurulduğu tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olarak Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 17 adrese, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında arama yapılarak çeşitli materyallere el konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza el konuldu.

Ayrıca şüpheliler ve bir tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına bloke konuldu.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü, titiz ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.