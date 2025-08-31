Siber suç operasyonu: 189 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor...

Siber suçlara yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, operasyon düğmesine bastı.

189 MİLYON TL MAL VARLIĞINA EL KONULDU

10 gün süren operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Çalışmalar kapsamında 198 şüphelinin yakalandığını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktaran Bakan Yerlikaya, paylaşımında 189 milyon TL'lik mal varlığına da el konulduğunu belirtti.

ŞÜPHELİLERDEN 49'U TUTUKLANDI

Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis suçlarına yönelik yakalanan şüphelilerden 49'unun tutuklandığını duyurduğu paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk.



19 il merkezli 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şüpheli şahıs tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜSÜ BARINDIRDIKLARI BELİRLENDİ"

Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.



Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları, 'araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

19 İL MERKEZLİ OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"SANAL VATAN'DA DA SUÇLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"