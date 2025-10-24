Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde siber suçlara karşı emniyet güçlerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

17 İLDE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik 17 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

189 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığı, bunların 83'ünün tutuklandığı, 47'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti: