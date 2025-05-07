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Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonun daha detaylarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 24 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya'nın 568 kişinin yakalandığını belirttiği açıklamasının detayları şöyle;

"HAKSIZ KAZANÇLAR TESPİT EDİLDİ"

Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Yüksek Kazanç Vaadiyle” dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, Bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye olmak üzere toplam 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"1 MİLYAR 111 MİLYON 599 TL'LİK PARA VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"