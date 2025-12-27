Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 kişi daha tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

17 TUTUKLAMA

Operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 17 kişi tutuklandı.

HANGİ İSİMLER TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şunlar:

FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan



MOMO’nun sahibi Hamdi Burak Beşer, menajer Müzeyyen Karakan



Model Melisa Fidan Çalışkan,



'Nuran Sultan' olarak tanınan dansöz Nuran Çokçalışkan,



Gece kulübü işletmecisi Uğur Can Peker



İşletmeciler Semavi Siverek ve Ercan Siverek



Influencer Yılmaz Burak Bozkurt ile Murat Can Şirin



Yağmur Uçkun, Erdi Çetin, İhsan Aygün, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Atilla Aydın ve Işıl Işık

YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNMUŞTU

Adreslerde yapılan aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirilmiş, diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Ayrıca zanlılardan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.