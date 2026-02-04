Sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor: Kombilerin derecesi düşüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar, büyük ölçüde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Ancak bölgesel yağış ve soğuk hava etkileri görülmeye devam edecek.

TERMOMETRELER YÜKSELİYOR

Bugün yurdun batı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar artıyor.

Parçalı bulutlu bir hava, doğuda ise daha soğuk bir hava hakim olacak.

Yağış seyrek düşerken, ülke genelinde pus etkili olacak.

SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK

Perşembe günü sıcaklıkların zirve yaparak, batıda 14-18, iç kesimlerde ise 10-13 derece seviyelerinde görülmesi bekleniyor.

Parçalı-az bulutlu bir hava ve bazı doğu bölgelerde hafif yağış ihtimali öngörülüyor.

Güneydoğu ve Karadeniz'de puslu ve yerel yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI BİR HAVA BEKLİYOR

Cuma günü yağışın artması bekleniyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde sağanak, yükseklerde kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif bir düşüşe geçerek batıda 10-14, doğuda ise 5-10 olacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültülü yağış ihtimali olduğu düşünülüyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü yağışların devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların 10-15 derece bandında seyredeceği, doğuda ise daha serin bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR AZALACAK: SICAKLIK YENİDEN DÜŞECEK

Pazar günü yağışların azalması bekleniyor.

Batı ve güneyde parçalı bulutlu, doğuda yer yer karla karışık yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

4 Şubat Çarşamba:

5 Şubat Perşembe:

6 Şubat Cuma:

7 Şubat Cumartesi:

8 Şubat Pazar: