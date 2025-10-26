Sıfır atık vizyonu gençlerle daha geniş bir etki alanına taşınıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesi ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, bu vizyonu gençlerle birlikte daha geniş bir etki alanına taşıma düşüncesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı.

Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

"SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

İmza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, iki kurum arasında imzalanan protokolün Türkiye genelinde gençlik merkezleri, yurtlar ve spor tesislerinde güçlü bir sıfır atık seferberliği başlatacağını belirtti.

"Bakanlığımızın liderliğinde bugün itibarıyla Türkiye'nin 81 ilindeki gençlik merkezlerinde, yurtlarda ve spor tesislerinde sıfır atık çalışmalarını güçlü bir şekilde yapmaya başlayacağız. Bakanlığımız gençlerimizin her türlü ihtiyacına sahip çıkan öncü bir kurum. Sıfır Atık Vakfı olarak biz, daha yaşanabilir ve daha adil bir dünya için bu mücadelenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Ağırbaş ayrıca Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü, bu vizyonun gençlerle birlikte daha geniş bir etki alanına taşınacağını ifade ederek, "Sıfır Atık Vakfı olarak biz, İstanbul'da 16 milyon İstanbullunun vakfıyız. Türkiye'de 86 milyon, dünyada 7 milyar insanın vakfıyız. Daha yaşanabilir, daha adil bir dünya istiyor, bunun mücadelesini veriyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"KALICI DÖNÜŞÜM GENÇLERLE OLACAKTIR"

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise imzalanan protokolün yalnızca çevre bilincini güçlendirmeye değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Ülkemizin geleceği açısından son derece anlamlı bir adım atmak için bir aradayız" diyen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

İmzaladığımız protokol sadece çevre bilincine yönelik bir girişim değil, sürdürülebilir gelecek ve sorumlu vatandaşlığın temellerini güçlendiren bir girişimdir. Sayın Emine Erdoğan önderliğinde gelişen bilinçli çevre vizyonunu daha da ilerleteceğiz. İnanıyoruz ki çevreye duyarlı gençlik sadece doğayı korumaz, toplumsal vicdanın da sesi olur. Gençlik geleceğimizdir. Kalıcı dönüşüm gençlerle olacaktır. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, temiz bir çevre ve bilinçli bir nesildir.

Bak, Türkiye'nin gençleriyle birlikte sıfır atık vizyonunu hayata geçireceğini belirterek, "Ülkemize, çevremize sahip çıkmamız lazım. Çevremizi yemyeşil yapacağız, gözlerimiz gibi mavi denizler istiyoruz. Enerjimizi çevre için harcayacağız, hepimiz sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

GENÇLER SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN ÖNCÜLERİ OLACAK

Protokol kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik kampları, gençlik merkezleri, spor tesisleri ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında Sıfır Atık Vakfı ile işbirliği içinde çeşitli atölye, eğitim, konferans ve gönüllülük faaliyetleri düzenlenecek.

Ayrıca işbirliği kapsamında Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı gibi uluslararası gönüllülük ve öğrenme projelerinde de ortak çalışmalar yürütülerek gençlere çevre alanında uluslararası deneyim fırsatları sunulacak.

Söz konusu protokol, gençlerin sıfır atık bilinciyle gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımını teşvik etmeyi, sürdürülebilir yaşam farkındalığını yaygınlaştırmayı ve çevre dostu davranışların gençlik politikalarına entegre edilmesini amaçlıyor.

Protokolün gençler ve sporcular aracılığıyla sıfır atık hareketini ulusal ölçekte güçlendirmesi bekleniyor.

Bu işbirliği ile Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna gençlik ve sporun güçlü enerjisiyle katkı sağlanacak.

SIFIR ATIK HAREKETİ

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı Emine Erdoğan oldu.

Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun kurulacağını duyurdu ve Emine Erdoğan'a başkanlık teklif etti.

Emine Erdoğan, bu teklifi kabul ederek 12 Nisan 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı.