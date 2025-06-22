Siirt’te hayvan otlatan 13 yaşındaki çocuk kayalıktan düştü

Siirt’in Pervari ilçesi Çobanören köyü kırsalında hayvan otlatan 13 yaşındaki M.A., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Durumu görenler, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine sevk edilen UMKE ve jandarma ekipleri, yaralı çocuğu düştüğü bölgeden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.
M.A., ambulansla Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanede tedavi altına alınan M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.