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Siirt’te hayvan otlatan 13 yaşındaki çocuk kayalıktan düştü

Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA İHA
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Siirt’te hayvan otlatan 13 yaşındaki çocuk kayalıktan düştü

Siirt’in Pervari ilçesi Çobanören köyü kırsalında hayvan otlatan 13 yaşındaki M.A., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Durumu görenler, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen UMKE ve jandarma ekipleri, yaralı çocuğu düştüğü bölgeden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. 

M.A., ambulansla Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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