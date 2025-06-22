Siirt’te hayvan otlatan 13 yaşındaki çocuk kayalıktan düştü Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.