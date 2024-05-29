Siirt'te kuyumcular uyardı: İnternetten alınan altınlar sahte olabilir İnternet üzerinden alınan altınlar konusunda uyaran kuyumcu, en doğrusunun güvenilir bir kuyumcudan alınması gerektiğini vurgularken, altınların sahte olup olmadığını anlamanın çok zor olduğunu belirtti.

İHA

Son dönemlerden altın fiyatlarının yükselişi, sahte altın üretimini de hareketlendirdi.

Özellikle internet üzerinden satın alınan altınların sahte olup olmadığını anlamak güç oluyor.

Siirt'te kuyumcular, internetten alınan altının sahte olup olmadığını bazen kendilerinin de anlamadığını belirterek uyarıda bulundu.

Kuyumcular uyardı

Düğün sezonunun başladığı dönemde sahte altın konusunda açıklamada bulunan kuyumcular, internetten yapılan alışverişlerde sahte ve düşük ayarda altın ile karşılaşılabileceğini belirtti.

Sahte olup olmadığı anlaşılmıyor

Altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu belirten kuyumcu Seyyit Ahmet Özçelebi, vatandaşların farklı mercilerden altın yatırımına geçiş yaptıklarını ve özellikle internet üzerinden satın alınan altının sahte olup olmadığının anlaşılamadığını söyledi.

"En güzeli, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden almanızdır ki işin helali de altını elinize almanızdan geçiyor"

"Bazen biz bile internet üzerinden satın alınan altınların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğunu anlayamıyoruz." diyen Özçelebi, "İnternet üzerinden satın alınan altınlarda sahtelikten ziyade ayarı da düşük olabiliyor. Bu nedenle tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden altın almanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Instagram'da birçok kuyumcu adresleri mevcuttur. Genelde güvenilir oluyorlar ama satılan altına hakkından çok daha fazla bir değer biçiyorlar. 10 bin TL’lik ürün 15 bin TL’ye satılıyor. Geri dönüşümü ile de uğraşamıyorsun. Altının kargo işlemi de zaten çok sancılı bir süreçtir. O yüzden en güzeli, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden almanızdır ki işin helali de altını elinize almanızdan geçiyor. Çünkü altının parasını veriyorsun, altını eline alıyorsun, helali ve doğru olanı budur. Instagram üzerinden de satılan altınlara çok güvenmemenizi tavsiye ediyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)