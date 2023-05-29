Siirt'te PKK'ya operasyon: 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği ele geçirildi

AA
Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, telsiz ve patlatma düzenekleri ele geçirildi. Siirt Valiliği, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Doğan köyü kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Babat 2023-01 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Operasyonda, 18 el telsizi, 2 uzaktan komutalı patlatma düzeneği, kalaşnikof piyade tüfeği teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sığınak imha edildi
Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındı, tespit edilen sığınak imha edildi.
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