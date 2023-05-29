Siirt'te PKK'ya operasyon: 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği ele geçirildi Pervari'deki operasyonda el telsizleri, uzaktan komutalı patlatma düzenekleri ve kalaşnikof piyade tüfeği teçhizatı bulundu. Ayrıca tespit edilen sığınak için imha kararı alındı.