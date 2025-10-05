Silahla ateş edenlere verilen cezalar yükseltilecek

AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ve bazı kanunlarda değişikliklere gidilecek.

HAPİS CEZASI ARTIRILACAK

Teklife göre, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla yükseltilecek.

Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KURUSIKI ATANLARA DA CEZA

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

ASKER UĞURLAMASINDA SİLAHLA ATEŞ ETMENİN CEZASI YÜKSELTİLECEK

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza, yarı oranında artırılacak.



