Şile Belediyesi'ndeki seçim sırasında bir kişi ayakkabı fırlatmaya çalıştı

Belediyelere yönelik denetimler ve operasyonlar sürüyor...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Temmuz’da Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Özgür Kabadayı ile 4 belediye yöneticisi, kendilerine yöneltilen suçlamalar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi toplandı.

15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi’nde Başkanvekili seçimi için CHP Grubu Sacit Elçi’yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.

AYAKKABISINI FIRLATMAK İSTEDİ

Seçim devam ederken içeri giren bir vatandaş, ayakkabısını heyete doğru fırlatmak istedi.

SALONDAN UZAKLAŞTIRILDI

O sırada durumu fark eden güvenlik görevlisi müdahale ederken, saldırgan vatandaş salondan uzaklaştırıldı.

15 SANDALYE BULUNUYOR

Mecliste CHP’nin 8, AK Parti'nin 4, MHP’nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor.

Belediye Kanunu’na göre başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapılıyor.