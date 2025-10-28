Sındırgı depreminin ardından çöken binalar görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, dün gece deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

DEPREMİN ETKİSİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi.

3 BİNA YIKILDI

İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.