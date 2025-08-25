Sinop merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

Yurt huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, Sinop merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 643 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"HESAPLARINDA 643 MİLYON TL HAREKETLİLİK BULUNAN 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheliyi yakaladık.

11'i tutuklandı, 9'u hakkında adlı kontrol hükümleri uygulandı.

"325 VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLDİ, 472 ADET BANKA HESABINA BLOKE KONULDU"

Şüphelilerin 325 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edildi ve 472 adet banka hesabına bloke konuldu. Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları, mağdur vatandaşlarımız ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip, kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

"MÜCADELEMİZ VE OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"