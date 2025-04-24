Sinop’ta trafikte tehlikeli şov hastanede bitti

İHA

Sinop’ta bir motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli gösteri hastanede son buldu.

Önünü kaldırarak ilerleyen sürücü, dengesini kaybedince kaza yaptı.

ARKASINDAKİ YOLCU YOLA SAVRULDU

S.O.T. idaresindeki motosiklet, cadde üzerinde ön kaldırarak ilerlediği sırada dengesini kaybederek devrildi.

Kazada motosikletin arkasında bulunan B.Y. isimli yolcu yola savruldu ve yaralandı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücü S.O.T.’nin 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sürücüye, “alkollü araç kullanmak” ve “ön kaldırmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmek” suçlarından işlem yapıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.