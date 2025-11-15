Şırnak'ta Beytüşşebap beyaza büründü, Cizre’de sokaklar göle döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi ve çevredeki yüksek noktalar beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle ana yolların açık kalması için karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için güzergahlarda aralıksız tuzlama ve küreme yaptı.

CİZRE'DE İSE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Cizre’de ise gün içinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu. Sürücüler, oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

İlçenin farklı noktalarında birkaç araç suya gömülerek mahsur kaldı.

Araçlar, bölgeye sevk edilen vinçlerle bulundukları yerden çıkarıldı.