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Haber Merkezi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan tarihinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımdaki 18'nci gününde hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Önder'in kaybı, siyasi arena ve halk arasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Ömrünü demokrasiye ve barışa adayan Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

SONSUZLUĞA UĞURLANIYOR

Duygusal anların yaşandığı anma törenin ardından Türk bayrağına sarılı tabut ile taşınan Önder'in naaşı, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

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ANNESİ AĞITLAR YAKTI

Önder'i tabutunun başında ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun tabutuna sarılan anne Zeliha Önder, ağıtlar yaktı.

CENAZESİNE BİNLERCE İNSAN KATILDI

Önder'in cenazesinin getirildiği camii yakınında, büyük bir kalabalık oluştu.

Binlerce insan, Önder'in cenaze törenine katılmak için camiye akın etti.

Herkesin aynı acı ve hüznü hissettiği o kalabalık, havadan görüntülendi.

SİYASİLER BİRLİKTE SAF TUTTU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti, CHP ve DEM, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Davut Gül cenaze namazı için birlikte saf tuttu.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLECEK

Burada ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.