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Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan günü kalp krizi ve aort damarında yırtılma (aort diseksiyonu) şikayetiyle İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şuuru kapalı, nabızsız ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastaneye getirilen Önder, yaklaşık 12 saat süren kritik bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sırasında kalbi iki kez duran Önder, yoğun bakımda tedaviye alındı.

62 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda geçen 18 günlük süreçte, Önder’in sağlık durumu dalgalı seyretti.

20 Nisan’da hastaneden yapılan açıklamada, kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı belirtildi. Ancak 28 Nisan’da nörolojik tablonun bozulduğu ve hayati tehlikesinin arttığı duyuruldu.

Tedavisinin 18. gününde Önder, saat 16:10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı, DEM Parti ve kızı Ceren Önder Kandemir tarafından açıklandı.

İLK TÖREN AKM'DE

Sırrı Süreyya Önder için, saat 11.00'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Parti, daha önce cenaze programının 5 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HAYATI

Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.

Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.

Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.

Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.

2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Önder, bir çocuk babasıdır.