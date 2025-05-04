Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yoğun bakımda 18 gün geçiren Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sonsuzluğa uğurlanıyor.
İstanbul Kültür Merkezi'nde Önder için anma töreni düzenleniyor.
Törenin bulunduğu binaya Türk bayrağına sarılı tabutla getirilen Önder, gözyaşları ve alkışlarla karşılandı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Önder'in tabutuna sarılıp çiçek bırakan Ceren Önder Kandemir, babasına yazdığı veda mektubunu okudu.
Ceren Önder'in boğazı düğümlenerek okuduğu mektup, salonda bulunan herkesi gözyaşlarını boğdu.
BULDAN, TÜRK ve ZANA'NIN DUYGUSAL ANLARI
Ceren Önder'in konuşması sırasında salonun ön sırasında bulunan Pervin Buldan, Leyla Zana ve Ahmet Türk, gözyaşlarını tutamadı.
Buldan ve Türk, Terörsüz Türkiye süreci boyunca Önder ile omuz omuza tüm görüşmelere katılmış ve destek vermişti.
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