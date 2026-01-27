Almanya'da yaşayan gurbetçinin hastane isyanı: Bir saattir koridorda yatıyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor.

Ülkede yaşayan gurbetçilerden zaman zaman ülkedeki sağlık sistemine yönelik eleştiriler yapılıyor.

Türk olan ancak Almanya'da yaşayan bir vatandaş, sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak ülkedeki sağlık sistemine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO YAYINLADI

Yaptığı paylaşımda hastaneye tedavi için gidip zor durumda kaldığını belirten gurbetçi, sağlık sisteminde yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

"Türkiye'deki hastaneleri beğenmeyen arkadaşlar" diyerek sözlerine başlayan vatandaş, şunları kaydetti:

"BİR SAATTİR KORİDORDA YATIYORUM"

Almanya'da bir saattir koridorda yatıyorum.



Acil geldiğim halde odaya alınmadım ve bir saattir birçok hasta ile beraberim.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ SONRASI SAĞLIK SİSTEMİNDE YAŞANAN ÇÖKÜŞ

Ülkeleri Esad rejiminden kurtulan Suriyelilerin geri dönüş hazırlığına başlaması, Almanya'da da özellikle sağlık sektöründe tedirginliğe neden olmuştu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin Alman sağlık sektörü açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaracağı uyarısında bulunmuştu.

Berlin'deki kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Faeser, "Şu an buradaki Suriyelilerin hepsi ülkemizden ayrılsa, sağlık sektöründeki tüm birimler ortadan kalkar." demişti.

ALMANYA'DA SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

Almanya’nın sağlık sisteminde adalet sorunu giderek derinleşiyor.

Teleclinic adlı tele-tıp sağlayıcısı adına YouGov tarafından yapılan ve yaklaşık 2 bin kişiyi kapsayan temsili bir anket, doktorlara ve tedavi randevularına erişimdeki eşitsizliğin günlük hayata nasıl işlediğini ortaya koydu.

Ankete göre, katılımcıların yaklaşık üçte biri, geçtiğimiz yıl en az bir kez boş randevu olmadığı için doktor muayenesinden vazgeçmek zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR DOKTORLARA ERİŞMEKTE ZORLANIYOR

Anket sonuçları, sağlık sistemindeki iki sınıflı yapının sadece hissedilen değil, ölçülebilir bir gerçek olduğunu teyit ediyor.

Kırsal kesimde yaşayanların yüzde 52'si doktor eksikliğini ciddi bir sorun olarak görürken, şehirlerde bu oran yüzde 32'ye düşüyor.

Özellikle Doğu Almanya'nın birçok bölgesinde hastalar, kapalı muayenehane kapıları veya uzun seyahat mesafeleriyle karşı karşıya kalıyor