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    Sivas'ta tek bacağı ile Atatürk'e saygı duruşunda bulundu

    Atatürk Anıtı'nın önünde saat 9'u 5 geçe saygı duruşu gerçekleştirildi. Tek bacağı olmayan vatandaşın saygı duruşuna eşlik etmesi duygulandırdı.
    • 10.11.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:04
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    Sivas'ta tek bacağı ile Atatürk'e saygı duruşunda bulundu

    Sivas'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde izdiham oluştu.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı için düzenlenen törene; Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

    Çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

    Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna İnönü Bulvarı üzerindeki araç sürücüleri, kornalarla eşlik etti. Kent meydanındaki kişiler de saygı duruşuna geçti.

    Tek bacağı ile saygı duruşunda bulundu

    Saygı duruşu sırasında, tek bacağı olmayan engelli vatandaşın da katıldığı anlar gözlerden kaçmadı.

    Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Vali Şimşek, şeref defterini imzaladı.

    Sivas ta tek bacağı ile Atatürk e saygı duruşunda bulundu #1

    Sivas ta tek bacağı ile Atatürk e saygı duruşunda bulundu #2

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    Sivas ta tek bacağı ile Atatürk e saygı duruşunda bulundu #4

    Sivas ta tek bacağı ile Atatürk e saygı duruşunda bulundu #5

    Sivas ta tek bacağı ile Atatürk e saygı duruşunda bulundu #6

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    Sivas ta tek bacağı ile Atatürk e saygı duruşunda bulundu #8


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