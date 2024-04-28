İstanbul'da korkunç trafik kazası...
Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.
Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi.
8 kişi yaralandı
Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi hastaneye kaldırıldı
6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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