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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı Hafif ticari aracın kontrolden çıkmasıyla zincirleme kaza meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan 8 kişiye müdahale etti. Polis ekiplerin kazayla ilgili incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.