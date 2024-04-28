İHA

İstanbul'da korkunç trafik kazası...

Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi.

8 kişi yaralandı

Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)