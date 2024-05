Sokak köpeği popülasyonuyla ilgili korkutan üreme rakamları Ensonhaber'e konuşan Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, toplanmayan her bir dişi köpeğin 5-6 yıl içerisinde 60 bin yavru olarak karşımıza çıktığını söyledi.

Başıboş sokak köpeği sorunu son yıllarda insan hayatını tehdit eder hale geldi.

Sokak köpeği saldırıları nedeniyle onlarca vatandaşımız hayatını kaybederken, konuyla ilgili bir çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmaya göre AK Parti'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı başıboş köpeklerle ilgili teklifte popülasyon detayı dikkat çekti.

Meclis'e sunulacak çalışmada dişi bir köpeğin üreme hızının oluşturabileceği olumsuzluklar ortaya kondu.

"Önlem alınmadığı her an popülasyon artmaya devam edecek"

Ensonhaber de konuyu Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu'na sordu.

Editör Can Badak'ın konuğu olan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bir dişi köpeğin önlem alınmadığı takdirde nasıl bir artışa yol açacağını paylaştı.

Başıboş köpek popülasyonunun harekete geçilmeyen her an artmaya devam ettiğini belirten Sabuncuoğlu, "Beklediğimiz ve hiçbir şey yapmaya devam etmediğimiz her gün sayıları artmaya devam ediyor. Şu anda gebe olan doğum yapmak üzere olan popülasyon üzerinde çok ciddi oranda dişi birey vardır. Çünkü mevcut popülasyonun çok azı kısırlaştırılabilmiş. Geri kalan çok önemli kısım kısır değil" dedi.

"Bir köpeği 5-6 sene sonra karşınızda 60 bin adet köpek olarak görürsünüz"

Bir dişi ve bir erkek köpeğin çiftleşmesi sonucunda 5-6 yıl içerisinde 60 bin adet yavrunun üreyebildiğinin altını çizen Sabuncuoğlu, "Bir çift hayvanı, yani bir dişi ve bir erkek köpeği 5-6 sene sonra karşınızda 60 bin adet köpek olarak görürsünüz. Bu kadar hızlı üsten büyümeye sahip bir üreme hızı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, başıboş köpeklerin toplandıktan sonra dişi ve erkek olarak ayrılmasıyla popülasyon artışının önüne geçileceğini de belirtti.

"Popülasyonun artmaması için dişi ve erkekleri ayırmamız şart"

Sabuncuoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

Can Badak / Ensonhaber