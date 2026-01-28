SOL Partililerin şeriat için kullandığı 'karanlık' ifadesine tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Küçükçekmece’de SOL Partili üç kişilik bir grup, "şeriat" karşıtı pankartlar asmaya başladı.

Pankartta yer alan bazı ifadeler ise yoldan geçen güvenlik görevlisinin tepkisine neden oldu.

Pankartta yer alan “şeriat için karanlık” ifadesini gören vatandaş, yolda durup itiraz etti.

Henüz ismi öğrenilemeyen güvenlik görevlisi, grubun astığı pankarttan dolayı sinirlendi.

"ALLAH'IN KANUNA KARANLIK DEME"

Güvenlik görevlisi, “Allah’ın kanununa karanlık deme. Böyle, ‘şeriatın ve faşizmin karanlığına’ diye söz söylenmesine ben bir vatandaş olarak itiraz ettim. Bir Müslüman olarak itiraz ettim. Beni provokatörlükle suçluyorlar.

"BURASI MÜSLÜMAN BİR ÜLKE"

Ben de onları provokatörlükle suçluyorum. Allah’ın kanunlarına karanlık denilir mi ya? Biz ne için yaşıyoruz ya? Müslüman ülke burası ya.” ifadelerini kullandı.

O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.