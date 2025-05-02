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Haber Merkezi

KKTC'de SOLOTÜRK rüzgarı...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen festivale ilgi yoğun..

Dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde birbirinden özel gösteriler düzenleniyor..

Bunlardan bir tanesi de SOLOTÜRK oldu.

SOLOTÜRK'TEN NEFES KESEN GÖSTERİ

Atatürk ve Mehter Marşı'yla uçan SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisi, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçuşunu gerçekleştiren SOLOTÜRK pilotları, yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı.

Festivale katılan vatandaşlar, büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.