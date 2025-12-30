Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bu kapsamda da bugün Ankara, önemli bir konuğu ağırlayacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

"İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirten İletişim Başkanı Duran, "İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" dedi.

SOMALİ'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDEKİ SON DURUM

İletişim Başkanı Duran, yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali’nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını bildirdi.