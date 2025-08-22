SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi'nde başkanvekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Son dakika haberine göre İnan Güney'in tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.

İBB ve CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığınca görevden alındı.

Güney'den boşalan görev için bugün belediye meclisinde seçim vardı.

BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

İlk 3 turda salt çoğunluk bulunamayınca 4. tura gidildi.

Seçimin 4'üncü turunda 16 oy alan CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu, belediyenin başkanvekilliğine seçildi.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında ‘Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.