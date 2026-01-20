TÜSİAD davası yeni delillerin dosyaya girmesi nedeniyle ertelendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz yılın konuşulan davası...

Eski TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ın, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşmaları gerekçesiyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarından yargılandıkları davanın üçüncü duruşması, bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Hâkim, son duruşmada Turan ve Aras’ın konuşmalarının çözümünün bilirkişiye gönderilmesini istemiş, dosyaya yeni atandığı için karar vermeyeceğini belirtmişti.

Turan ve Aras’ın avukatları, dosyanın yayınların yapıldığı platformlar anlamında da değerlendirilmesini, savcı delillerin toplanmış olması gerekçesiyle dava dosyasına bir katkısı olamayacağı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesini istedi.

HAKİM TALEBİ REDDETTİ

Hâkim aynı gerekçe ile talebi reddetti.

Söz alan sanık avukatları, "Dosyada hâkim değişikliğinden sonra yemi deliller toplanmıştır. Bir aydan kısa olmak üzere mütalaaya karşı savunma yapma için ek süre talep ediyoruz." dedi.

MART AYINA ERTELENDİ

Avukatların taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı 6 Mart saat 10.00’a erteledi.