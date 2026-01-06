SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Yapılan açıklamaya göre görüşmede; Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayii alanında iş birliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

Ayrıca Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.