Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
- Tören sonrası iki lider, ülkeler arası ilişkileri ele alacakları bir görüşme gerçekleştirecek.
- Görüşmenin ardından anlaşmaların imzalanacağı ve ortak basın toplantısının düzenleneceği belirtiliyor.
Beştepe'de kritik zirve...
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, İbrahim'e protokol kapısına kadar eşlik etti.
İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
TÜRK ASKERİNİ SELAMLADI
İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve İbrahim, merdivenlerde gazetecilere poz verdi.
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim ikili görüşme gerçekleştirecek.
ORTAK BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılarak anlaşmaların imza töreniyle ziyaret devam edecek.
Erdoğan ile İbrahim, imza töreninin tamamlanmasıyla ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin, iki ülke arası ilişkiler hakkında açıklamalar yaparak, gazetecilerin sorularını cevaplayacak.