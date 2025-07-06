SON DAKİKA! DEM heyeti İmralı'ya gidiyor

Yarım asrı aşkın süredir Türkiye'nin en önemli güvenlik sorunlarından biri olan terör meselesinin çözümüne yönelik tarihi adımlar hız kazanıyor...

"Terörsüz bir Türkiye" hedefi doğrultusunda kritik bir eşik daha aşıldı.

HEYET İMRALI'YA GİDİYOR

PKK'nın silah bıraktıklarını açıklaması an meselesi iken, çözüm sürecini canlandıracak nitelikte önemli bir gelişme yaşandı.

DEM Parti'den Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Erol'un bugün İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüşeceği öğrenildi.

BU HAFTA SİLAH BIRAKABİLİRLER

Örgüte yakın kaynaklar, silahların imhası için tüm hazırlıkların tamamlandığını öne sürdü.

PKK'nın bu hafta fesih sürecinin başladığını resmen açıklaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER

Sürece dair çalışmalar ve görüşmeler hız kazanırken heyetin, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.