SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi

Türkiye, jeolojik yapısı nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor.

Yıllardır sarsıntılarla sınanan ülke, bir kez daha depremle yüzleşti.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 09:56’da Ege Denizi Eğriboz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntının merkezi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olarak açıklandı.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçüldü.

Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken, yöre halkı büyük panik yaşadı.