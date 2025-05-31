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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı operasyonun kapsamı genişliyor.

İtirafçıların ifadeleri sonrası yolsuzluk operasyonunda 5. dalga başladı.

Buna göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 farklı soruşturma dosyası kapsamında İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi..

47 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı (Eski Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) Mehmet Mandacı, 24, 25, 26 ve 27. dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bulunduğu 47 kişi hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. İşlemler icra edilmeye devam etmektedir.

110 KİŞİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 110 kişi tutuklandı.