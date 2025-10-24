Merdan Yanardağ gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturması kapsamında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında da Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

HÜSEYİN GÜN'E AİT DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, temmuz ayında casusluk suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin (kriptolu telefon ve el yazısı doküman) incelendiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail Ülkesinde Askeri yada Siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahıslar ve bu şahıslar haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahısların GSM hatları ile iletişim irtibatları bulunmuş ve farklı ülke konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edilmiştir.

MASAK İNCELEMESİ

MASAK incelemesinde bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi yurt dışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 milyon TL tutarında nakit çekimin gerçekleştirildi belirtildi.

YABANCI İSTİHBARAT GÖREVLİLERİNE BAKANLARIN FOTOĞRAFI GÖNDERİLMİŞ

Açıklamada, şüphelinin birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu, yabancı bir ülkenin istihbarat görevlisiyle üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan “Wickr” üzerinden yaptığı yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye önceden görev yapmış iki bakanının da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini gönderildiği belirtildi.

MERDAN YANARDAĞ'IN ÇOK SAYIDA YAZIŞMASI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek örgüt lideri İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin GÜN’ ün şüpheli Necati ÖZKAN ile örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu, ayrıca şüpheli Hüseyin Gün’ün suç örgütünün kurucusu diğer şüphelilerden Ekrem İmamoğlu’yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ’ın Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde Casusluk suçunu işlediği belirtildi.