MTV'de 2026 rakamları belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2026'da geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli oldu.

Yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil pek çok ödemeyi yakından ilgilendiriyor.

YÜZDE 25,49 ORANINDA ARTIŞ

Açıklanan verilere göre, 2026 yılından itibaren yeniden değerleme oranları yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte MTV ücretlerinde de artış yaşanacak. Yeni MTV tutarları 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

YENİ MTV ORANLARI

Yeni MTV ücretlerinin ardından otomobillerin MTV tutarları şöyle değişti:

0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar:

1-3 yaş: 4.835 × 1,2549 = 6.066 TL

4-6 yaş: 3.372 × 1,2549 = 4.229 TL

Taşıt değeri 180.600 - 316.400 TL arası:

1-3 yaş: 5.313 × 1,2549 = 6.666 TL

4-6 yaş: 3.707 × 1,2549 = 4.653 TL

Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri:

1-3 yaş: 5.803 × 1,2549 = 7.284 TL

4-6 yaş: 4.042 × 1,2549 = 5.074 TL

1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar:

1-3 yaş: 8.421 × 1,2549 = 10.565 TL

4-6 yaş: 6.314 × 1,2549 = 7.921 TL

Taşıt değeri 180.600 - 316.400 TL arası:

1-3 yaş: 9.267 × 1,2549 = 11.637 TL

4-6 yaş: 7.010 × 1,2549 = 8.818 TL

Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri:

1-3 yaş: 10.112 × 1,2549 = 12.691 TL

4-6 yaş: 7.577 × 1,2549 = 9.512 TL

1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 452.800 TL’yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 16.330 × 1,2549 = 20.506 TL