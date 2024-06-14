Son dönemde artan tehlike: Kene ısırması nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti Yaz aylarının gelmesiyle birlikte zaman zaman ortaya çıkan kene kabusu yine hortladı. Son bir haftada kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran keneler, doğada görülmeye de başladı.

Hal böyle olunca konuyla ilgili vakalar da arttı.

Geçtiğimiz günlerde Giresun’un Çamoluk ve Bingöl'ün Yedisu ilçelerinden Erzincan'a kene ısırması sonucu getirilen 2 kişi yaşamını yitirdi.

2 kişi yaşamını yitirdi

Yaşanan ölümlerin ardından kene belası bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı.

Giresun ve Bingöl'ün ardından Sivas'ta da 4 kişi kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Gölova ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ş.T’nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Ş.T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu sefer de Sivas'ta ortaya çıktı: 4 ölüm daha...

Yine Sivas’ta dün Merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N’nin vücuduna kene yapışmıştı. Tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki G.E de, vücuduna kene yapıştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Son olarak Doğanşar ilçesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası 74 yaşındaki T.A’nın vücuduna 1 hafta önce kene yapıştı.

Yapışan kene, Sivas Doğanşar ilçe devlet hastanesinde çıkartıldı. Ancak T.A., kısa bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Keneye karşı neler yapılmalı?

T.A., KKKA tanısıyla 2 gün önce tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kene yüzünden başlayan ölümler nedeniyle yetkililerden konuyla ilgili uyarılar geldi.

Bir yandan da kene ısırmasına karşı yapılacaklar merak edilmeye başlandı.

İşte keneden korunmak için yapılacak...

Kene tutmaktan kaçının:

Yüksek otluk alanlarda veya ormanlık bölgelerde bulunurken, mümkün olduğunca kene tutmaktan kaçının. Uzun kollu giysiler giymek ve pantolon paçalarını çorapların içine sokmak kene temasını azaltabilir.

Kene kovucu kullanın:

İçinde DEET gibi kene kovucu maddeler bulunan böcek kovucular kullanarak kene ısırma riskini azaltabilirsiniz. Bu tür kene kovucular, cilt ve giysilere uygulanabilir.

Açık alanlarda dikkatli olun:

Ormanlık veya otluk alanlarda dolaşırken dikkatli olun. Yüksek otların veya çalıların üzerinden geçerken, vücudunuzu ve giysilerinizi periyodik olarak kontrol edin.

Bahçe ve alan bakımı:

Kendi bahçenizi veya etrafınızdaki alanları düzenli olarak temizleyerek yüksek çalıları ve otları azaltın. Bu, kenelerin barınma ve gizlenme alanlarını azaltabilir.

Kene ısırması sonrası

Keneyi çıkartın:

Bir kene sizi ısırdığında, kenenin vücudunuzdan hemen çıkarılması önemlidir. Bu, kenenin enfekte olmuş olabileceği mikropların yayılmasını önleyebilir. Keneyi deriye yakın bir noktadan yavaşça ve düz bir şekilde çekerek çıkarın. Kene çıkarıcı cımbız veya spesifik kene çıkarma aletleri kullanılabilir.

Yarayı temizleyin:

Kene çıkarıldıktan sonra, ısırık bölgesini temiz su ve sabunla yıkayın. Alkol veya antiseptik solüsyon kullanarak yarayı dezenfekte etmek de önerilir.

İzlemeyi ve belirtileri izleyin:

Kene ısırığı sonrasında, kene ısırığı yerinde kızarıklık, kaşıntı veya şişlik gibi belirtiler oluşabilir. Eğer kene enfekte olmuşsa veya belirtiler ortaya çıkarsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Keneyi saklayın:

Çıkardığınız kene varsa, saklayın ve doktora göstermek üzere saklayın. Kenenin türü ve enfekte olup olmadığı konusunda bilgi sağlayabilir.