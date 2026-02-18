Terörsüz Türkiye raporu komisyonda kabul edildi

- "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor komisyonda 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edildi.
- CHP Milletvekili Türkan Elçi çekimser oy kullandı.
- Rapor, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeniyol Partisi tarafından desteklenirken, TİP ve EMEP karşı çıktı.
Terörsüz Türkiye sürecinde her geçen gün tarihi gelişmeler yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan süreç kapsamında da TBMM'de komisyon kuruldu.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, aylar süren çalışmalarında sona geldi ve ortak rapor hazırlandı.
KOMİSYON TOPLANTISINI YAPTI
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
RAPOR 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 60 sayfalık raporun 7 bölümden oluştuğunu söyledi.
88 SAAT SÜREN ÇALIŞMA
Numan Kurtulmuş 88 saat bir çalışma yaptıklarını söyledi ve 4 bin 199 tutanak tutulduğunu da sözlerine ekledi.
RAPOR KABUL EDİLDİ
'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporu 47 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
KİMLER HAYIR DEDİ
AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeniyol Partisi “Evet”, TİP ve EMEP “Hayır” dedi.