Terörsüz Türkiye raporu komisyonda kabul edildi

Terörsüz Türkiye sürecinde her geçen gün tarihi gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan süreç kapsamında da TBMM'de komisyon kuruldu.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, aylar süren çalışmalarında sona geldi ve ortak rapor hazırlandı.

KOMİSYON TOPLANTISINI YAPTI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

RAPOR 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 60 sayfalık raporun 7 bölümden oluştuğunu söyledi.

88 SAAT SÜREN ÇALIŞMA

Numan Kurtulmuş 88 saat bir çalışma yaptıklarını söyledi ve 4 bin 199 tutanak tutulduğunu da sözlerine ekledi.

RAPOR KABUL EDİLDİ

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporu 47 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

KİMLER HAYIR DEDİ

60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi.

AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeniyol Partisi “Evet”, TİP ve EMEP “Hayır” dedi.